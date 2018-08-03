اعتمد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، المخطط الاستراتيجي، لمدينة كفرشكر طبقًا لقانون البناء الصادر بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2008 وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة.

كما اعتمد عشماوي، الحيز العمراني للمدينة من اللجنه الدائمة المختصة بإعتماد الأحوزة العمرانية، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والمهندسة أماني الدوخلي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى للتخطيط العمراني ومدير إدارة التخطيط العمراني.

وأكد المحافظ، أن الاعتماد جاء بعد مجهود وتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الأمر الذي يؤدي إلى تقلص ظاهرة البناء المخالف ويقضي على العشوائية والإسهام الجيد في إدارة الأراضي والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

وأضاف المحافظ، أن المخطط تم مراعاة النظرة المستقبلية، ويهدف في المقام الأول، لجعل مدينة كفرشكر مدينة حضارية منظمة ومنسقة جيدًا، وبها جميع الخدمات.

والجدير بالذكر انه تم دراسة الوضع الراهن لمختلف القطاعات الخدمية والمرافق بالمدينة.