انطلقت المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني للمدرسين في نظام التعليم المصري 2.0 الجديد، بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع التعليم الوطني في مؤتمر الشباب السنوي السادس الذي عقد من 28 إلى 30 يوليو 2018؛ وذلك لتدريب مُعلمي مراحل التعليم الأساسي على المناهج الجديدة والتغييرات في نظام التعليم 2.0 المقرر تنفيذه في سبتمبر 2018.

وقال ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، أن المرحلة الأولى للبرنامج تقوم على تدريب ما يقرب من 500 مُعلم من مدرّب رئيسي، والمُعلمون الأوائل، والمُشرفون والذين دربهم مجموعة من مدربي المُعلمين المتميزين جرى اختيارهم من أكثر من (10.000) مُعلم في جميع أنحاء مصر الذين قدموا طلبات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ليكونوا ضمن المجموعة المختارة لمدربي المُعلمين.

وأضاف أنه جرى تنظيم ورش العمل بالجيزة حيث تمحور محتوى اليوم الأول حول التعريف بنظام التعليم 2.0 الجديد وأدوار المعلمين ومسؤولياتهم والأدوات والموارد الجديدة المتاحة للتطبيق، وشارك المعلمون في تجارب عملية تأهلهم لإدارة الفصل وشرح المناهج الجديدة المتعددة التخصصات باللغة العربية والتي تتضمن مواد: "اللغة العربية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ" مجتمعة في كتاب واحد، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية كمادة منفصلة ليكونوا على أتم الاستعداد للأسبوعين الأولين من المدرسة.

وتابع عبد العزيز، أن البرنامج التدريبي لكل معلمي رياض الأطفال وأولي ابتدائي سيبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة، والذي سيتم في شكل سلسلة من الورش والتدريبات العملية طول العام الدراسي إلى جانب الزيارات المدرسية، وجلسات التوجيه من خلال برنامج التطوير المهني؛ للتدريب على أساليب جديدة للتدريس والتدريب وتزويد المعلمين بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق وكيفية توجيه الطلاب إلى الاعتماد على الفهم والابتكار والبحث وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.