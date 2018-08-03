عقدت هيئة موانئ البحر الأحمر، اجتماعا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وحضور اللواء بحري عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء يسري الأخرس، نائب مدير شركة الجسر العربي، واللواء صبري وزيري، رئيس مجلس مدينة نويبع وكافة أعضاء المجتمع المينائي لبحث استعدادات سفر حجاج البر بميناء نويبع البحري.

وأعلن اللواء هشام أبو سنة، فتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربي وتلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائي للظهور المشرف أثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب و حل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن.

كما أفاد اللواء صبري الوزيري، رئيس مجلس مدينة نويبع، استعداد المحافظة لحالات الطوارىء لحجاج بيت الله الحرام والعمل على تذليل أي عوائق للحجاج مع توفير عدد 2 سيارة اسعاف وسيارة مطافىء بقرية الحجاج تحسبا لأي طارىء وتواجد إمام بمسجد قرية الحجاج من وزارة الأوقاف لشرح مناسك الحج والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحجاج عن كيفية أداء المناسك.

وأوضح اللواء يسري الأخرس، نائب مدير شركة الجسر العربي، جاهزية ثلاث عبارات على الخط الملاحي واستقبال الباصات بقرية الحجاج بالتعاون مع الأجهزة المتواجدة بالميناء لتحسين الأداء.

وأكد اللواء بحري عبد القادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية على التنسيق مع شركات السياحة والتوكيل الملاحي بتوقيتات غلق وفتح الطريق الأوسط (السويس – نويبع) لعدم تعرض مبيت الباصات بالطريق والتأكيد على تواجد عدد 2 سائق لكل باص مع الالتزام بمواعيد الحجز (سفر/عودة) وتكون رخصة السائق سارية لكثر من 30 يوما.

وتنظم إدارة مرور نويبع، خط سير اتوبيسات الحجاج حيال قدومها إلى مدينة نويبع وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين.

كما جرى رفع درجة الاستعداد بإدارة الحجر الصحي بالميناء وتوفير جميع أدوية الطوارىء والمصل الخاص بتطعيم الحجاج مع توفير عدد 2 عربة إسعاف لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى مع توفير التطعيم للحجاج داخل الحجر الصحي في حالة وجود حجاج غير آخذة لمصل التطعيم وإعطاءه شهادة بذلك وجو طاقم طبي بقرية الحجاج منتدب.