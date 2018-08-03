كثفت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، جهودها لضبط أحد الأشخاص، وبصحبته ربة منزل قاما بإلقاء طفل رضيع في مدخل أحدى العمارات بحي غرب شبرا الخيمة، وفرا هاربين، فيما كشفتهما أحدى كاميرات المراقبة الموضوعة على أحد المحلات، وجاري التعرف عليهما، وحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغ من مجموعة من الأهالي، بسماع صوت صراخ طفل حديث الولادة أمام باب شقتهم بإحدى العمارات دائرة قسم أول، وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن.

وتبين للواء علاء فاروق مدير المباحث، أنه بسؤال الأهالي أكدوا أنه في الساعة 5:30 صباحًا، فوجئوا بسماع صوت بكاء طفل أمام باب الشقق بالدور الأرضي، بأحد العمارات، وعندما فتحوا الباب شاهدوا طفلة حديثة الولادة موضوعة على الأرض وهي تبكي، أضافوا أنهم قاموا بسؤال الجيران عن الطفلة للبحث عن أهليتها، لكن لم يتعرف عليها أحد ما دفعهم للاتصال بقسم شرطة شبرا الخيمة أول.

فيما رصدت إحدى كاميرات المراقبة، المحيطة بمقر العقار محل الواقعة، رجل وسيدة أثناء سيرهما في الشارع يحملان الطفلة الرضيعة، ودخل الرجل حاملاً الطفلة إلى داخل العقار، وترك الطفلة وخروج بدونها، ليضعها أمام إحدى الشقق السكنية الموجودة بالعقار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.