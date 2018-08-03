7 خطوات لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي الحر إلكترونيا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر، بمساحة تصل إلى 90 متر مربع "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب، في 12 محافظة.

ومن المقرر أن يبدأ سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز، ابتداءً من بعد غد، الأحد، ويستمر حتى الأربعاء 5 سبتمبر المقبل.

ورصدت "الوطن" خطوات حجز وحدة سكنية إلكترونيا، كالتالي:

1- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من هنا.

2- إنشاء الحساب، من خلال الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة / استمارات التسجيل ببيانات الشخص الأساسية.

3- تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، تتضمن رقمًا كوديًّا، يُدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

4- يتم الاطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها، والشروط العامة للحجز، من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة.

5- يتم حجز الوحدة عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات في المكان المخصص لها أثناء ملء "استمارة / استمارات" الحجز لـ"الوحدة/ الوحدات" السكنية على الموقع الإلكتروني.

6- يدخل مقدم الطلب على حسابه على الموقع، وينشئ طلبا للحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات "شخصية، وسكن، والحالة الاجتماعية، وبيانات الزوج / الزوجة- إن وجدت-، بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة/ الوحدات السكنية بالمدن التي يرغب في التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf).

7- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات في (ملف pdf واحد) حتى لو تعددت الوحدات التي تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم حجز الوحدة/ الوحدات المطلوبة بنجاح".