لم تمر أكثر من 12 ساعة على إطلاقها على صفحة شركة "نيوسنشري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حتى حققت المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلم "تراب الماس"، للمخرج مروان حامد، 700 ألف مشاهدة، وذلك قبل إطلاق الفيلم في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى ابتداءًا من الخميس 16 أغسطس.

وشهدت المقدمة الإعلانية ظهور 14 نجمًا كبيرًا دفعة واحدة وذلك وخلال 122 ثانية، حيث تبرز المقدمة شخصيات الفيلم الرئيسية وعوالمهم الغامضة والمثيرة، يتزامن مع ذلك صوت "الدرامز" الذي يزيد من حدة الإثارة المشاهد السريعة التي تكشف عنها المقدمة الإعلانية.

وتدور أحداث تراب الماس حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

تراب الماس هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وشيرين رضا، وإياد نصّار، ومحمد ممدوح، وصابرين، وأحمد كمال، ومحمد الشرنوبي، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وبيومي فؤاد، واللبناني عادل كرم، بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من إنتاج شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وتوزيع شركة "دولار" فيلم.