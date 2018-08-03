اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي سلسلة ورش العمل الخاصة بمشروع "2 كفاية" والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعدد 100 جمعية أهلية جرى اختيارها من 10 محافظات بالمركز الأولمبي في المعادي.

نظمت الورش لـ10محافظات يشملها البرنامج وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان؛

حضر الورش كل من مدير ومحاسب مشروع "2 كفاية" لدى كل جمعية حيث جرى عرض مبادرات وأهداف المشروع المختلفة، بالإضافة إلى أبعاد القضية السكانية في مصر، وكانت هناك جلستين حول أسس كتابة التقارير الفنية والمالية وعرض نماذج موحدة على الجمعيات لتقديم التقارير الشهرية والربع سنوية.

قدمت وزارة الصحة والسكان جلسة حول أسس إدارة ومتابعة عيادات تنظيم الأسرة داخل الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن تنفيذ ومتابعة حملات طرق الأبواب بمشاركة المجلس القومي للمرأة.

وتقرر أن تبدأ فعاليات طرق الأبواب منتصف سبتمبر المقبل حيث سيتم تنفيذ 340 ألف زيارة للأسر المستهدفة بشكل شهري بالإضافة إلى 408 ندوة على مستوى المحافظات المستهدفة.

من جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن والمشرف العام على المشروع، إن مشروع "2 كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف 1.148.861، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل من خلال محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيري المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية.

وأضاف عثمان أن مشروع "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات هي الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة.

وقالت راندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع بالوزارة، إن الجمعيات الأهلية الشريكة ستعمل على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان ويجرى الانتهاء منه خلال الأسبوعين المقبلين، وسيكون التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب.

ولفتت منسقة المشروع إلى أن الشق الثاني خاص بتوفير خدمات تنظيم الأسرة حيث جرى حصر احتياجات 70 جمعية أهلية على نطاق العشر محافظات، وجار الآن توفير الأجهزة عن طريق الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستستهدف تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية وذلك مع مطلع شهر سبتمبر إلى ان يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، كما سيجرى توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، مؤكدة أن توفير الخدمات سيكون بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق.

قالت فارس إن أهم معيار جرى الاستناد إليه في اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة وذلك لسد جزء من نسبة الحاجات غير الملباة والتي بلغت ١٢.٦%.

من جانبه، قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن ومسؤول العمل الميداني بالبرنامج، إن الوزارة أعلنت عن فتح باب تلقي المقترحات من الجمعيات للمشاركة في البرنامج حيث تقدم 250 جمعية تم اختيار 100 منها.

وأشار عبد العاطي إلى أنه جرى بحث ما تقدمت به الجمعيات ميدانيا وفقا لرؤية الوزارة وجرى زيارة الجمعيات وأماكن العيادات وحصر احتياجاتها ومدى توافقها مع المقترحات التي قدمتها الجمعيات وقوة الجمعية وهيكلها الإداري ومدى إقامتها لمشروعات قوية وعدد المتطوعين وعلاقة الجمعيات بالجهات المانحة.

وأضاف عبد العاطي أن الجانب الآخر في العمل الميداني يعتمد على الإطار الجغرافي ومدى احتياج كل مكان لعدد من الجمعيات.