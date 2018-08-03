أعلن اللواء مهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الانتهاء من أعمال إصلاح وصيانة وترميم فاصل التمدد المعدني بكوبرى الوراق، أعلى النيل، على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي، المتجه إلى المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

وأشار ترك، إلى أن فواصل الطريق الدائري تتآكل بشكل سريع، بسبب الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل، مما يقلل من عمرها الافتراضى.

وأوضح أنه جرى صب خرسانة عالية الإجهاد، وإضافة المواد اللازمة لتماسك الأجزاء الخرسانية، لسرعة فتح الحارة المغلقة أمام حركة السير، اليوم، الساعة ٦ مساء.

وأضاف ترك بأن الطريق الدائرى بطول ١٠٤ كم، يتضمن ١٤٠ عملا صناعيا ما بين كوبري ونفق، منهم كوبريين أعلى النيل (الوراق والمنيب)، وتشمل تلك الأعمال الصناعية ٢٥ الف متر طولي من "فواصل التمدد العرضية" موزعة بطول الدائرى، موضحا أن الهيئة تستبدل أسبوعيا وبشكل دوري لتلك الفواصل، وتجري وصيانة وإصلاح وترميم لها بمعدل 5 آلاف متر طولي سنويا، ليتم استبدال كامل الفواصل كل ٥ سنوات.

وبدات أعمال إصلاح فاصل كوبرى الوراق، منذ مساء الأربعاء الماضي، وسط انتشار الخدمات المرورية، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين الضوئية، لضمان سيولة الحركة المرورية.