سادت حالة من الذعر بين المواطنين في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بعد الاشتباه في حقيبة سوداء بشارع "البوستة"، والتي تبين لاحقًا بمعرفة رجال الأمن أنَّ بداخلها ملابس وأدوات تصنيع الشاروما.

وتعامل خبراء المفرقعات مع الحقيبة عقب ورود البلاغ بمدفع مياه وأجهزة تشويش، وتبين خلوها من ثمة مواد خطرة وسلبية البلاغ.

وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا بوجود جسم غريب في شارع البوستة، وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط قسم شرطة المنشية ورفقتهم ضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ، تمَّ اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبفحصه والتعامل معه بمعرفة خبراء المفرقعات من خلال العنصر أكثر من مرة، الأمر الذي يتطلب التعامل معه من خلال مدفع المياه وأجهزة التشويش، تبين أنه حقيبة متوسطة الحجم، سوداء اللون، بداخلها بعض الملابس وأدوات تصنيع الشاورما، وتبين خلوها من ثمة مواد خطره وسلبية البلاغ.

وعقب الفحص تمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط صاحب الحقيبة "أ. أ. ع"، 54 سنة، عامل بمحل شاورما، مقيم قويسنا، محافظة المنوفية، وقرر بأن الحقيبة خاصته وأنه تركها لقضاء حاجته بالمراحيض العمومية المجاورة لمكان البلاغ.

تمَّ التنسيق مع الأمن الوطني، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية.