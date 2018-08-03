عثر أمن الإسكندرية، على جثة رجل مسن داخل مسكنة، اليوم الجمعة، بعد إنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، بالعقار رقم 14 بشارع الكوثر، بمنطقة العصافرة قبلي، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقه بالعقار رقم 14 شارع الكوثر، منطقة العصافرة قبلي، شرق الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول، بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنها "ح.م.ا."، 73 سنة، بالمعاش، مسجاه على ظهره، أعلى سرير حجرة نومه، يرتدي كامل ملابسه، في حالة تعفن رمى، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة.

وبسؤال شقيقه "ج. م. ا"، 71 سنة، بالمعاش، مقيم بذات العقار، روى مضمون ما تقدم، وأضاف بأن شقيقه يُقيم بمفرده، وأنه كان يعاني من أمراض القلب، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر المحضر إداري قسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض علي النيابة العامة.