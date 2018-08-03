تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"الخارجية الأمريكية": لقاء بومبيو وجاويش أوغلو كان بناءً
مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين جراء تفجير مسجد شرق أفغانستان
"السياحة": القنصلية السعودية تفتح أبوابها غدا لاستخراج تأشيرات الحجاج
لم يتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة فشنق نفسه
قرار جمهوري بفض دور انعقاد مجلس النواب
بالأسماء| الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالإفراج عن 66 مسجونا
اختيارات الوطن
قبل قضاء فريضة الحج.. 25 نصيحة أثناء زيارة بيت الله الحرام
والدة أسامة بن لادن: عبد الله عزام غسل مخ ابني فأصبح شخصا آخر
صور| "عماد" غطاس مجاري يبحث عن "بدلة غواص": "من غيرها عمري قصير"
فضيحة جديدة لـ"قطر".. قدمت رشاوى لمسئولين بمطار "كنيدي" الأمريكي
7 خطوات لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي الحر إلكترونيا
شاهد على عدوان 1956.. 11 معلومة عن المسجد العباسي بعد افتتاحه اليوم
الأكثر قراءة
ننشر مناهج الابتدائي والإعدادي والثانوي في نظام التعليم الجديد
عاجل| القبض على مروج الفيديو المزيف لهروب منى المذبوح
خبراء علم نفس يفسرون أسباب انتشار جرائم قتل الآباء لأبنائهم
عاجل| إطلاق نار في قاعدة للسلاح الجوي الأمريكي
وفاة متهم داخل قسم شرطة المعادي.. ومصدر: طبيعية
كريمة: فصل الخدمة عن هاتفي المحمول منذ 3 أسابيع بسبب "فتوى التبرعات"
عمرو أديب عن تعادل الأهلي بالدقيقة الأخيرة: "له في ذلك حكم"
نجل الفنان الراحل محمد شرف يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة والده
فيديو| "شعبولا" يروي موقف محرج له في مطار تونس: رحت أبسطهم رجعت متعكنن
عاجل| مصدر أمني يكشف سبب دخان مباراة الأهلي والإسماعيلي
«الإسكان» تُعلن تفاصيل طرح 18 ألف وحدة فى 12 محافظة
بالفيديو| البرومو الأول لفيلم "تراب الماس".. والعرض 16 أغسطس
عاجل