أصيب 4 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بعد اصطدامهما بالمواجهة في بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بالمواجهة ووجود 4 مصابين.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من: "إيهاب م. ع"، 35 سنة عامل، و"عوض. ع. م"، 34 سنة عاطل، ويقيمان في قرية المعصرة مستقلي دراجة، و"مجدي. م"، 18 سنة عامل، و"محمد. أ"، 19 سنة عامل يقيمان في قرية أبو دشيشه دائرة المركز مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويلهم إلي مستشفي المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وبسؤال كلا من والد الأول وشقيق الثاني وشقيق الثالث، في محضر الشرطة، عللوا سبب الحادث باصطدام المصابين بالمواجهة حال اقتيادهم دراجتين ناريتين ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.