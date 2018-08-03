كشف المهندس سيد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للنقل النهري، أن هيئة النقل العام تدرس حاليًا مع عدد من الجهات التوسع فى خدمة الأوتوبيس النهري، ونقل الركاب على مستوى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وعدم الاقتصار على الجانب الترفيهي فقط بين ماسبيرو وكوبري الجامعة والقناطر الخيرية.

وأضاف "عبدالفتاح" لـ"الوطن"، أن "الهيئة تمتلك خطة طموحة لتفعيل نقل الركاب بإقامة محطات جديدة تصل إلى 31، تبدأ من القناطر، مروراً بـ(الوراق، شبرا الخيمة، المظلات، ماسبيرو، الزمالك، الجامعة، الجيزة، المعادى، المعصرة، البدرشين، الحوامدية)، وصولاً إلى حلوان، منوهاً إلى أنه سيُسهم فى الحد من الأزمة المرورية داخل القاهرة الكبرى، كما يعد وسيلة نقل آمنة وسريعة ولا تسبب تلوثاً للبيئة، علاوة على أن سعر التذكرة سيكون فى المتناول.

وأشار إلى أنه خاطب عدة جهات، منها وزارت "الرى، الزراعة، الإسكان"، إضافة إلى المسطحات المائية ومحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لإبداء الرأى بشأن 15 محطة مقترحة، لضمان توفير كل وسائل الحماية، وعدم الإضرار بأى مرافق أو منشآت أخرى، مؤكداً أنه توجد حالياً 16 محطة لا يعمل منها سوى نصفها.

ولفت إلى أن الأوتوبيس النهرى فى الجانب الترفيهى كان يُدر 50 ألف جنيه شهرياً، وحالياً وصل إلى 750 ألف جنيه، وفى حالة تفعيل خطة نقل الركاب سيكون العائد كبيراً جداً، علاوة على تقديم خدمة أفضل وأسرع، كما أن الهيئة دفعت بـ3 وحدات لنقل الركاب فى محطتى "الحوامدية، المعصرة"، وتنقل يومياً 5 آلاف مواطن.

وأكد أنه جارٍ التواصل مع وزارة الإنتاج الحربى لبحث خطة تفعيل النقل النهرى، والاستعانة بأوتوبيسات ذات مواصفات عالية الجودة لتوفير عوامل الأمان، موضحاً أن الوحدات الموجودة حالياً منها ما يسع 90 راكباً و150، ويمكن استيعاب أكثر من ذلك، ولكن لضمان عوامل الأمان يتم استيعاب عدد أقل فى كل وحدة نقل نهرى.