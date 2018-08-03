شنت مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية للأمن، حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ودفعت مديرية الأمن، بقوات للمشاركة في حملة الإزالة في عدد من المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك لتأكيد قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للخروج عن الشرعية والقانون.

وتم التنسيق المسبق بين الأجهزة الحكومية المعنية بتجهيز المعدات اللازمة، طبقًا للبرنامج الزمني لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من تلك الجهات بمشاركة القوات المناسبة من الضباط والأفراد تحت الإشراف الميداني لقيادات المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 22قرار متنوع على أملاك الدولة، وأكد مدير الأمن، أن الحملات مستمرة للقضاء على كافة المخالفات في الشوارع والميادين، مشيرًا، إلى أنه يتم التعاون مع الوحدات المحلية من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.