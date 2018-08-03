وزير الأوقاف: افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الدعاة في العالم أكتوبر المقبل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه جاري افتتاح أكبر أكاديمية في العالم لتدريب وتأهيل الدعاة بمدينة السادس من أكتوبر خلال أكتوبر 2018، لتكون أكاديمية للتدريب وتجديد الفكر الديني في آن واحد.

جاء ذلك خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ محمد العش، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء.

وأكد "جمعة" ضرورة التوسع في المدارس العلمية والقرآنية والاستفادة بجهود السادة أئمة الأوقاف، وذلك لنشر الفكر الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتشدد بأسلوب عصري يتماشى مع روح ومستجداته ، وحتى يكون أبناؤنا في أيدٍ أمينة، وألا نتركهم فريسة للجماعات المتطرفة.

وحذر جمعة، من فئة اتخذت الدين تجارة لتحقيق مصالحها الشخصية دون الاهتمام بالصالح العام للأمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك اجتهاد يناسب العصر، ومن أجل ذلك لن يتم طبع أي كتاب في وزارة الأوقاف إلا بعد مراجعته وتنقيحه.

وأشار جمعة، إلى افتتاح دورة تثقيفية بمركز الثقافة الإسلامية ببورسعيد، خلال العام الدراسي المقبل.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بجهود وزير الأوقاف في إعادة بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تأهيل مساجد مصر كلها لنشر الفكر الوسطي المستنير، لإعادة صياغة وبناء الإنسان المصري.