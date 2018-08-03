انفعل الإعلامي مصطفى بكري على الهواء، بسبب ما تردد حول غلق شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف البلاد بأذرعها الإعلامية الموجودة في بريطانيا وتركيا وقطر، مشددًا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة وخاصة الإعلامية منها لمواجهة ما تبثه الجماعة من مواد إعلامية سامة تهدف إلى هدم استقرار البلاد.

وأضاف: "هل يصح أن أغلق صوت القاهرة اللي عملت اسطوانات عبدالحليم وأم كلثوم وفايزة أحمد، وعملت 3000 مسلسل".

وتابع: "أنا بهدم ليه دي مؤسسات دولتي، حتى ماسبيرو بنقول هنطوره كل يوم، ده ذاكرتنا الحية، ولازم ندعمه وندعم الصحف القومية".