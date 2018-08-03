قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما أثير عن غلق مؤسسة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات خسارة كبيرة للدولة المصرية، مطالبا بدعم مؤسسات الدولة الصحفية والإذاعية لكي تكون درعًا للدولة في حروب الجيل الرابع التي تتعرض لها.

وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإعلام الخاص سيكون شريكًا لإعلام الدولة في حربها الضروس التي تخوضها ضد المؤامرات المدبرة ضدها، مؤكدا: "كل الناس دي وطنيين وشرفاء وأصحاب البلد، البلد دي بلدنا كلنا واختارنا لها رئيس وقائد وطني احنا عارفينه وحاسين بيه".

وأوضح: "يجب أن نبنبي مؤسسات الدولة وندعم ماسبيرو وصوت القاهرة، والله شعرت بطعنة عندما علمت بغلق صوت القاهرة، فهي مؤسسة تتباهي بيها الدولة".

وأكمل: "صوت واحد مش هينفع يتصدى لإن الناس هتسيبه وتروح للكذابين والأفاقين".