يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء Dmc، اليوم في تمام الساعة العاشرة ليلا، نجم مسرح مصر علي ربيع، خلال سهرة فنية خاصة.

ويتحدث ربيع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال عن مشروعاته الفنية المقبلة ورأيه في مستوى الدراما المصرية.