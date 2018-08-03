مفاجأة.. «أميرة» تظلمت من الرسوب فاكتشفت تغيير أوراقها

60% هى نسبة الدرجات التى فوجئت أميرة إبراهيم الشندال بها بعد إعلان نتيجتها فى الثانوية العامة، مع رسوبها فى مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء، رغم أنها من متفوقى مركز سمنود بالغربية، حيث تقع مدرستها بقرية «الناصرية»، المفاجأة الأكبر كانت عندما توجهت «أميرة» إلى إحدى لجان التظلم، واطلعت على أوراق إجابتها، فاكتشفت أنها لا تخصها: «البيانات من بره بتاعتى، بس دى مش ورقتى، وشفت ورقى فى الـ7 مواد واتأكدت إنه متبدل بورق تانى».. تقول «أميرة» لرئيس الكنترول الذى رد عليها: «مش هتقدروا تثبتوا أى حاجة، وأعلى ما فى خيلكم اركبوه».

رئيس «الكنترول» للطالبة المتفوقة: «أعلى ما فى خيلكم اركبوه»

«أنا لو هبيع الجلابية اللى أنا لابسها هفضل أصرف على بنتى لحد ما أجيب حقها، ومش هسكت غير لما أوصل لوزير التربية والتعليم».. يقول والد «أميرة»، عامل بأحد مصانع الطوب، مؤكداً أنه بعد ظهور النتيجة ظل خارج المنزل 4 أيام فى حالة من الاكتئاب والحزن، لقد كان ينادى ابنته بـ«الدكتورة»، ويعطيها 3500 جنيه شهرياً من أجل مصاريف دروسها، دون أن يشعرها بأى أعباء يتحملها من أجل تفوقها، أصر الأب على تقديم بلاغ للنيابة الإدارية، والمطالبة بخبراء خطوط لمطابقة خط ابنته بالخط الوارد فى أوراق إجاباتها.

محمد غيط، مدرس الكيمياء، الذى كان يتابع دروسها يقول: «أميرة طالبة متميزة بين زملائها، ولو نقصت بالكتير المفروض تنقص درجتين مش تسقط كيميا»، وهو ما أكده سلام عطا الله، أستاذها فى اللغة العربية: «دى نابغة بطريقة تخليها تدرس المنهج لزميلاتها وزملائها».