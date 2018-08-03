أعلن أحمد حسام ميدو، المحلل الفني بقناة "بيراميدز"، اليوم انضمام كل من جون تيري، لاعب نادي تشيلسي السابق، ولويس فيجو، لاعب نادي ريال مدريد السابق، لتحليل مباراة الفريق مع نادي إنبي.

ونشر "ميدو"، خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة تتضمن التردد الخاص بقناة بيراميدز، معلقا عليها: "تردد قناة بيراميدز الجديد على SD.. الاستوديو التحليلي لمباراة الْيَوْمَ تقديم أحمد عفيفي، ومعه خالد بيومي، وأشرق قاسم، وينضم من إنجلترا، جون تيري، ولويس فيجو".

ويلتقي نادي بيراميدز اليوم في مساء الساعة التاسعة مع نادي إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.