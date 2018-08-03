رئيس "العامة للاستثمار": نتوسع في المناطق الحرة بالمحافظات

قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار، إنه يزور الصعيد غدا، كما يزور مدينتي الصف والفيوم هذا الأسبوع "بنوسع المناطق الحرة في المحافظات حاليا، وخصوصا الإسكندرية".

وأضاف، في حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر" أن سحر نصر تعلن قريبا عن إنشاء أول شركة في مصر منذ 100 عام، مملوكة لشخص واحد فقط مساهم.

وتابع أن وزيرة الاستثمار كلفته بعد توليه المسؤولية بأن ينشر ثقافة الاستثمار في المجتمع، وأنه سيتم تحويل الإجراءات بالكامل إلى النظام الإلكتروني دون إرهاق المستثمر أو حتى حضوره إلى الهيئة.