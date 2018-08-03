شنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر حملة أمنية لضبط الهاربين من أحكام قضائية، حيث تمكنت من ضبط المحكوم عليه الهارب "إبراهيم. م"، في القضية رقم 2549 جنايات سفاجا لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100,000 جنية.

وأكد بيان اليوم، أنه جرى ضبط المحكوم عليه الهارب "مصطفى. س" في القضية رقم 6493 جنايات ثان الغردقة لسنة 2013 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وغرامة 100,000 جنية، وجرى ضبط المحكوم عليه الهارب "هاني. ع"، في القضية رقم 1285 جنايات سفاجا لسنة 2012 "تخريب" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 جنية.

وتمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من ضبط عدد 57 محكومًا عليهم في جنح الحبس الجزئي وضبط عدد 20 محكومًا عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و153 محكـومًا عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، وضبط عدد 24 محكومًا عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنفة، و43 محكومًا عليهم في جنح المخالفات.