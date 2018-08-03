"إجازة 3 أيام أو شيفتات".. 4 مقترحات لتعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة

أكدت مصادر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إدارة البحوث التابعة للجهاز، تعكف على الانتهاء من دراسة شاملة لتخفيض أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فى الأسبوع لنحو ٥٫٦ مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم ٨١٦ جهة ومصلحة حكومية.

وبدأت الحكومة جدياً دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إنه تم الرجوع لآراء عدد من الخبراء فى قطاع الخدمة المدنية بالجهاز وعلم النفس والاجتماع وخبراء التنمية البشرية، لافتة إلى أن الدراسة تتضمن 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم ١٠ ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يومياً، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت. وأكدت المصادر أن المقترح الرابع هو الأقرب للتطبيق.