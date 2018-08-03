تظاهر أكثر من ألف شخص الجمعة في صفاقس، في شرق تونس، احتجاجا على الإصلاحات المجتمعية التي اقترحتها مؤخراً لجنة رئاسية، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

هذه اللجنة المعنية بالحريات الفردية والمساواة التي قررها الرئيس الباجي قايد السبسي، اقترحت في 8 يونيو إصلاحات تشمل المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

تجمع المتظاهرون في وسط مدينة صفاقس بدعوة من الجمعيات الدينية وممثلي المجتمع المدني، وساروا إلى مقر المحافظ تحت مراقبة الشرطة، بحسب المراسل.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "مقترحات اللجنة تهدف إلى فتنة وتدمير المجتمع" و"لا للمثلية الجنسية".

وقال الإمام محمد مدنيني "نريد سحب هذه المقترحات لأنها تقوض مبادئ الإسلام وتمثل خطراً على الأسرة والدولة".

وهتف المشاركون رجالا ونساء "تونس دولة إسلامية" ولا "للانحراف الاخلاقي" و"لا لتدمير المجتمع".

وقد اقترحت هذه اللجنة إلغاء تجريم المثلية الجنسية والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام والعديد من التدابير الأخرى.

وتؤكد اللجنة أن نهجها "لا يتعارض مع جوهر الإسلام".

وقال إقبال الغربي، عضو اللجنة، لوكالة فرانس برس "لا أحد يحتكر تفسير القرآن ، فقد اخترنا قراءة تقدمية".

ويشيد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذه الإصلاحات المجتمعية.