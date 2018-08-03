نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط أربعة أشخاص بالجيزة، بينهم زوجان يعملان عضوين منتدبين بإحدى شركات الاستثمار، وبحوزتهما 58 قطعة يُشتبه فى أثريتها بمدينة السادس من أكتوبر.

أكدت تحريات الإدارة قيام «علاء الدين. م. س»، 59 سنة، مهندس بترول، مقيم بمدينة نصر، سبق اتهامه فى قضيتَى (شيك بدون رصيد، ونصب)، و«نعمة. م. ك»، 48 سنة، عضو منتدب بإحدى شركات الاستثمار، مقيمة بحى السلام بالإسماعيلية، مطلوب القبض عليها لتنفيذ حكم قضائى صادر ضدها بالحبس سنة فى قضية شيك بدون رصيد، بحيازة بعض القطع الأثرية بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من مباحث الإدارة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، بضبطهما وبصحبتهما «مصطفى. م. س»، 62 سنة، عضو منتدب بإحدى شركات الاستثمار، مقيم بالمنزلة محافظة الدقهلية (زوج المتهمة الثانية)، و(حميد. ب. ب)، 55 سنة، مقيم بالجيزة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، وذلك أثناء وجودهم بالمسكن.

التحريات: متهم وزوجته يشغلان منصبين مهمين فى شركة استثمار.. والثالث مهندس بإحدى شركات البترول

وضبط بحوزتهم 58 قطعة يُشتبه فى أثريتها عبارة عن تمثال من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم، وآخر من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، ومائدة من «الفيانس» عليها 10 أوان صغيرة الحجم، وتابوت صغير من الخشب بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم، و10 كاسات و5 فناجين من الفيانس متوسطة الحجم، و شمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الآلهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و5 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع المضبوطة.