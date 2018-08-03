يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء الأحد 5 أغسطس العرض المسرحي "ودنك منين يا جحا" وهي مسرحية غنائية استعراضية كوميدية، تأليف وإخراج "حسن سعد"، وبطولة بثينة رشوان، وعايدة غنيم، وفتحي سعد، وعادل الفار، ومجدي فكري، والمطرب محمد الخولي.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين قطاع الصندوق والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في أنشطة الثقافة والفنون في كل محافظات مصر.

"ودنك منين يا جحا" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ويستمر حتى الثلاثاء 14 أغسطس.