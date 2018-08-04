"العربية للعلوم والنقل البحري" تستقبل طلبة الثانوية السودانية

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجمعة، مجموعة من خريجي الشهادة الثانوية السودانية.

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوب السودان في جامعة الدول العربية، والمستشار الدكتور مرتضى العثمان الملحق الثقافي للسفارة، ومحمد صالح الرضي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، فعاليات الندوة التعريفية التي أقامتها الأكاديمية لخريجي الثانوية السودانية من أبناء الجالية الشقيقة في مصر.

ويأتي ذلك فيما عبر السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة عن إعجابه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقال إنني أود أن أشيد بما تحققه الأكاديمية من طفرة علمية وتطور بوصفها أحدى ثمار العمل العربي المشترك.

وأضاف عبد الحليم أن الإنجازات التي حققتها الأكاديمية تعد قصة نجاح ومحصلة للعمل الجماعي وروح الفريق بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار.

ووصف عبدالحليم الأكاديمية بأنها مصدر إلهام لمختلف المؤسسات والمنظمات التعليمية في الوطن العربي وأفريقيا، مشيرا إلى أن خريجي هذه المؤسسة يضيفون دائما لسوق العمل لما يتمتعوا به من مميزات.

وأشار إلى أن خريجي الأكاديمية حاضرين بقوة في سوق العمل بمختلف تخصصاتها بالسودان، مشيرا إلى أنها تقدم خدماتها للطلاب من كافة أقطار الوطن العربي وكذلك الأفريقي.

وقال أثناء رصدنا للكفاءات المهاجرة التي أتتنا من الخارج، وجدنا أن خريجي هذه الأكاديمية يتميزون دائما في العمل العام ولهم مذاق خاص، وأضاف: "هنيئا لنا وللسودان وللأكاديمية بهذه الكوكبة".

من جانبه رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالحضور كما أشاد بتميز الطلاب السودانيين.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأكاديمية تعمل على بناء المواطن العربي من خلال هذا الصرح التعليمي الذي أصبح محط الطلاب في مختلف الدول بعد تقدمها في ترتيب الجامعات عالميا وعربيا.

وأشاد رئيس الأكاديمية بالمستوى الأخلاقي والعلمي والثقافي للطلاب السودانيين بالأكاديمية.

وأهدى عبدالغفار، درع تكريم للسفير الدكتور عبدالمحمود عبدالحليم، وكذلك درع التكريم للمستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة مرتضى علي عثمان.