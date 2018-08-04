"الطفولة والأمومة": اتخذنا الإجراءات القانونية حيال تعذيب طفلة الساحل

اتخذ المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإجراءات القانونية حيال واقعة تعذيب طفلة بإحدى قرى الساحل الشمالي، بعد تداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، في بيان صادر عن المجلس أمس، أن خط نجدة الطفل (16000) تلقى بلاغا رقم 140623، من خلال صفحة أطفال مفقودة يفيد بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وعلى وجهها آثار لضرب مبرح، كانت في إحدى قرى الساحل الشمالي، لافتة إلى أنه بالتقصي والمتابعة تبين أن الطفلة تعمل كخادمة لدى أسرة قامت بتعذيبها.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه فور تلقي البلاغ جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رقم 491 جنح مارينا لسنة 2018، للعرض على النياية العامة والتى تباشر التحقيقات.

وكشفت "العشماوي" أنه تم التنسيق مع لجنة حماية الطفولة بالمحافظة التى بها الواقعة، لتوجيه محام من وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمتابعة التحقيقات، وتقديم الدعم اللازم للطفلة.