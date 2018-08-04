اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مع وفد شركة "CSCEC" الصينية المنفذة لأطول برج في إفريقيا بطول 400 متر، أمس، وذلك للتأكيد على سرعة الانتهاء من المشاريع الخاصة بالعصامة الإدارية الجديدة حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى تدخل الحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020.

افتتحت شركة "CSCEC" الصينية عام 1957 كشركة حكومية صينية، تتميز بالصناعات الثقيلة ومشروعات البنية التحتية حول العالم وخاصة إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية، وافتتحت مكاتب لها في عدد من الدول الأخرى كالكويت والولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشرت في جميع بلاد العالم بعد ذلك.

وتستعرض "الوطن" أهم المشروعات التي قامت بها الشركة الصينية حول العالم:

نفذت الشركة بالعديد من المشروعات في العديد من دول العالم منهم الولايات المتحدة الأمريكية ووفقا لموقع نيويورك تايمز جددت الشركة جسر ألكسندر هاملتون بمدينة نيويورك، ثم انشأت أعمدة التهوية في نيويورك 7 بمدينة نيويورك، كما قامت بالعديد من المشاريع في آسيا وأهمهم إنشاء برج الاتحاد في موسكو وهو أكبر ناطحة سحاب في أوروبا، وبحسب ذكر "رويترز" و"نيويورك تايمز".

ونفذت الشركة أهم الإنشاءات في بلدها الأم الصين حيث أنشأت مجمع بكين الوطني للرياضات المائية ومركز بكين الوطني للسباحة، ومطار الركاب في مطار هونغ كونغ، ومبنى الإدارة الرئيسي لبنك الصين بهونغ كونغ، بالإضافة إلى إنشاء فندق ماريوت بشنغهاي، ومطار شيانيانغالدولي بشيان، ومن مشاريعها في قارة آسيا جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة.

كما أنشأت شركة "CSCEC" الصينية العديد من المشروعات في البلدان العربية أهمها الجزائر ومنها: تجديد مطار الجزائر العاصمة، وفندق شيراتون بالجزائر العاصمة، سد بكوردان بالجزائر، إلى جانب إنشائها سد الهندية الجديد بما في ذلك جسر السكك الحديدية بالعراق، ووفقا لموقع سي إن بي إس أنشأت نادي ترامب الدولي للغولف بدبي، فضلا عن إنشاء مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة.

ووقعت وزارة الإسكان عقدا مع الشركة الصينية ببناء 12 مبنى حكوميًا، ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة الإدارية، كما أن الشركة تتولى بناء ما يقرب من 90 % من ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة.