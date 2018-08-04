التحفظ على "رب أسرة" متهم بتعذيب طفلة تخدمهم: "أكلت حلوى دون إذن"

آثار التعذيب على الطفلة شيماء

قررت نيابة العلمين، الجمعة، التحفظ على رب أسرة في اتهامه بتعذيب طفلة تعمل لديهم خادمة، وإيداع الطفلة أحد دور الرعاية.

كان الطفلة "شيماء شديد" (9 سنوات)، تمكنت من الهرب بعد تعرضها للتعذيب، خلال تواجدها مع الأسرة في الساحل الشمالي، وتم تحرير محضر 491 لسنة 2018 جنح مارينا، بقسم شرطة مارينا العلمين، بالواقعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور الطفلة، التى يظهر على جسدها ووجهها آثار ضرب وتعذيب.

وأكد رامي الجبالي أدمن صفحة "أطفال مفقودة"، أن الطفلة تم عرضها على النيابة التى حققت في واقعة الضرب، وأفادت بأن رب الأسرة التي تعمل لديها أنهال عليها بالضرب لتناولها قطعة حلوى دون الحصول على إذن منه.

وأضاف الجبالي، أن الطفلة أقرت تعرضها للضرب خلال عام كامل قضته وهي تخدم تلك الأسرة، في أحد فيلات الحى السادس بالعبور، ورافقتهم للشاليه الخاص بهم في الساحل الشمالي، وبعد تعرضها للضرب لجأت لأحد افراد أمن القرية، والذي قام بالإبلاغ على الفور.