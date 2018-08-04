بالفيديو| سائق وخاله وصديقه يقتلون عجوز دار السلام لسرقة 12 ألف جنيه

تمكنت مباحث القاهرة من فك لغز مقتل "عادل. م. أ"، عجوز، والذي عثر على جثته في أبراج المهندسين بكورنيش النيل بدار السلام.

وكشف العقيد محمد محمود رئيس مباحث جنوب القاهرة لكاميرا برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" تفاصيل الواقعة حيث قتل سائق العجوز كان يعمل لديه، وترك العمل منذ عامين بهدف سرقته وبمعاونة خاله وصديقه المسجل خطر.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ارتداء السائق نقابا وذهابه للعجوز في شقته بحجة شراء شقة عرضها للبيع وفور دخوله هو وصديقه تعديا على العجوز وضربه حتى فارق الحياة وسرقوا مبلغ 12 ألف جنيه وبعض المشغولات الفضية وهاتف محمول.