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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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"امرأة لا تكتفي" رواية تتعمق في خبايا النفس للكاتبة نرمين عِشرة

"امرأة لا تكتفي" رواية تتعمق في خبايا النفس للكاتبة نرمين عِشرة

علي ربيع: "مسرح مصر هو اللي عرفني بالناس وعرف الناس بيا"

علي ربيع: "مسرح مصر هو اللي عرفني بالناس وعرف الناس بيا"

آل الشيخ يهاجم محمد فضل ويصفه بالتافه: "اعمل نفسك بطل مع من في حجمك"

آل الشيخ يهاجم محمد فضل ويصفه بالتافه: "اعمل نفسك بطل مع من في حجمك"

علي ربيع: ولدت في دولة عربية.. و"الناس كانت بتحب قعدتي من وأنا صغير"

علي ربيع: ولدت في دولة عربية.. و"الناس كانت بتحب قعدتي من وأنا صغير"

بالفيديو| وحيد القرن يهاجم سيارة سياح

بالفيديو| وحيد القرن يهاجم سيارة سياح

بالفيديو| سائق وخاله وصديقه يقتلون عجوز دار السلام لسرقة 12 ألف جنيه

بالفيديو| سائق وخاله وصديقه يقتلون عجوز دار السلام لسرقة 12 ألف جنيه

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"إجازة 3 أيام أو شيفتات".. 4 مقترحات لتعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة

"وارث الإرهاب".. حمزة بن لادن على خطى ابيه يتوعد بـ"الثأر"

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"لا مبالاة وخوف واستهزاء".. خبراء يحللون لغة جسد أبطال "فيديو بورسعيد"

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