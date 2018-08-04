آل الشيخ يهاجم محمد فضل ويصفه بالتافه: "اعمل نفسك بطل مع من في حجمك"

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، على محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والذي قال في تصريحات صحفية: "لن أرد هذه المرة على هجوم هذا الشخص ضدي احتراما للشعب السعودي، لا سيما وأنه يشغل منصب كبير في السعودية، وإذا أخطأ تركي آل الشيخ مرة أخرى في حقي وهاجمني فلن ألتزم الصمت وسأرد بقوة، أنا راجل قانون وأعرف أجيب حقي كويس، المرة القادمة سيكون ردي عليه بالقانون واللسان".

ونشر تركي صورة لرد فضل عليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ورد قائلًا: "مدخلهاش شعوب.. الشعوب ليس لها علاقة ولن يهزها تافه مثلك! أنا مش ثرد باك في نادي درجة ثالثة! إذا أردت أن تعمل من نفسك بطل إعمل نفسك بطل مع من في حجمك.. هل يحتاج كلامي للتوضيح؟".

يذكر أن تركي آل الشيخ هاجم محمد فضل وعماد متعب بسبب انتقادهما لنادي بيراميدز، وقال في مداخلة هاتفية مع قناة "بيراميدز": "محمد فضل يعمل في قناة أخرى تنقل الدوري، ويخرج وينتقد تجربة بيراميدز وهو يمثل أحد الأندية، فلتبعدوا النادي حتى لا يُحسب كلامنا على النادي عندما نتحدث عن محمد فضل".

وزعم "محمد فضل الذي يقول أنه ليس مقتنعا بالتجربة، يريد العمل في قناة بيراميدز ويتحدث مع من يعمل معي من أجل ذلك".