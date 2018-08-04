قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية فإن التعيين في الوظائف الحكومية سيكون مرتين كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعكف على دراسة المقررات الوظيفية والتي تشمل عبء العمل والعدد اللازم من الموظفين لأداء الأعمال المطلوبة في كل مكان.

وأوضح الشيخ أنه بعد انتهاء مرحلة دراسة المقررات الوظيفية ستبدأ مرحلة النقل من وظيفة لأخرى لسد العجز.

وأكد الشيخ أن فتح باب المسابقات للوظائف الحكومية يتوقف على انتهاء مسألة الفائض والعجز وأن الجهاز مشغول حاليًا بمسألة الفائض والعجز: "نربط الانتهاء من دراسة الفائض والعجز قبل فتح باب المسابقات".