أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أحقية الموظفين في الحصول على إجازات دون مرتب للسفر للخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الحكومة المصرية تقف في ظهر العاملين بالخارج لأنهم مصدر رئيسي للدخل ولتحويلات العملة الصعبة داخل الدولة المصرية.

وأوضح الشيخ أن العاملين المصريين في الخارج مصدر فخر للدولة المصرية وسفراء لها ويؤكدوا على قدرة المواطن المصري على العمل والعطاء.

ووجه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر لكل موظف يعمل بالخارج ويساهم في رسم صورة للمواطن المصري بشكل جيد، مؤكدًا على وقوف الحكومة خلفهم وأن باب الإجازات مفتوحا لهم.