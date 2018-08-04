"البيطرية": قانون للإعدام الرحيم للحمير وضبط 1108 جلود حمير مذبوحة

قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والخدمات البيطرية، إنه تم وضع نظام علمي قانوني لضوابط الإعدام الرحيم للحمير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل من تسول له نفسه الاعتداء على الحمار بطريقة تخالف القانون بغرض الحصول على مصلحة مالية بالمخالفة للقانون أخدنا معاه إجراءات وصلت لـ5 سنوات سجن و30 ألف جنيه غرامة".

وأوضح الجعويني أن هذه المنظومة تم إقرارها عام 2015 وتم العمل بها بداية عام 2016 وأنهم ضبطوا 1108 جلود حمير تم ذبحه بالمخالفة للقانون وتم بيعها لصالح القضاء المصري لحين صدور الحكم ضد الجناة.