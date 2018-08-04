إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء تنشر قائمة بأسعار وأنواع الأسماك

نشرت إدارة بحيرة البردويل بمركز بئر العبد في شمال سيناء، قائمة أسعار جميع أنواع الأسماك المرتقب طرحها بعد فتح البحيرة المحدد لمدة شهر، ابتداء من 3- 4 وحتى 39 أغسطس الجاري.

وجاءت قائمة أسعار سمك «الدنيس 1» من 1 إلى 4 سمكات في الكيلو 80 جنيها، و«الدنيا 2» من 5 إلى 8 سمكات في الكيلو 50 جنيها، و«القاروص 1» لا تقل السمكة عن كيلو بسعر 80 جنيها، و«قاروص 2» من 2 إلى 5 سمكات للكيلو 50 جنيها، وسمك «موسى 1» من 1 إلى 6 سمكات في الكيلو 100 جنيه، وسمك «موسى 2» من 7 إلى 14 سمكة في الكيلو 60 جنيها، وسمك «وقار 1» لا تقل السمكة عن كيلو 150 جنيها للكيلو، و«وقار 2» من 2 إلى 4 سمكات في الكيلو 60 جنيها.

و«لوت 1» لا تقل السمكة عن كيلو 50 جنيها، و«لوت 2» من 2 إلى 4 كيلو 40 جنيها، و«بوري 1» من 1 إلى 4 سمكات في الكيلو 50 جنيها، و«بوري 2» من 5 إلى 7 في الكيلو 40 جنيها، و«طوبار 1» من 1 إلى 5 سمكات في الكيلو 30 جنيها، و«طويلة 2» من 6 إلى 14 سمكة في الكيلو 20 جنيها، و«دهبانة 1» من 1 إلى 6 سمكات في الكيلو 40 جنيها، و«دهبانة 2» من 7 إلى 14 سمكة في الكيلو 20 جنيها.

وبينت قائمة أسعار أسماك بحيرة البردويل، سعر كيلو «الجمبري» 100 جنيه، و«سبحان» 20 جنيها، و«مياس» 30 جنيها، و«غزلان» 20 جنيها، و«شبار» 20 جنيها، و«شخرم» 20 جنيها، و«رقد» 20 جنيها، و«سرفديا» 20 جنيها، و«منقار» 20 جنيها، و«نقط» 20 جنيها، و«ثعبان بحر» 50 جنيها، و«كابوريا» 20 جنيها، و«شفش» 30 جنيها.