أفاد مصدر في هيئة الطوارئ الروسية بمقتل 18 شخصا بتحطم مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي البلاد صباح، السبت.

ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس" أنه كان على متن المروحية التابعة لشركة "يوتاير" 15 راكبا بالإضافة إلى أعضاء الطاقم الـ3، وكلهم لقوا مصرعهم.

وأضاف المصدر أن المروحية من نوع "مي-8" تحطمت فور إقلاعها واحترقت عند اصطدامها بالأرض، فيما رجح مصدر آخر أن يكون عطلا فنيا سببا للكارثة.

وذكرت الطوارئ أن المروحية كانت تنقل عمالا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم.

وبحسب "سبوتنيك" فإنه تم العثور على "الصندوقين الأسوديين" في موقع تحطم الطائرة.

وعثر على جهاز تسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت على متن الطائرة في موقع سقوط الطائرة ويتم تحديد وضعهما.