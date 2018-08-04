نفى سجن أسيوط العمومي ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن زواج اثنين من نزلاء السجن يقضيان عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل الزوج.

وأوضح مصدر طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن النزيلين يقضيا عقوبة السجن في قضية تبديد وليس قتل، مضيفا أنهما في الأصل زوجان وانفصلا عقب صدور الحكم عليهما لمشاكل عائلية.

وأشار المصدر إلى أن الزوج النزيل "وليد. ع" طلب مراجعة زوجته النزيلة "أماني. م. ث" وزواجه بها مرة أخرى عن طريق طلب رسمي تقدم به لمأمور السجن، وباستدعاء النزيلة أعلنت موافقتها على الزواج به مرة أخرى.

وتابع: بالعرض على اللواء زكريا الغمري مساعد الوزير لقطاع السجون، وافق على الطلب، وأخطر النزيلان واستدعيا لمكتب المأمور كما استدعي المأذون الشرعي لمدينة أسيوط إلى السجن لإتمام عقد القران، بحضور قيادات السجن بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.