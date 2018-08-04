دعا أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية، لعقد اجتماع طارئ، اليوم السبت، بناء على طلب سابق مسبب من 24 عضو من أعضاء المجلس، لعقد هذا الاجتماع في 22 يوليو الماضي.

وذكر أعضاء المجلس في بيانهم أنه وفقاً للمادة 40 من قانون النقابة، التي تنص على أن "تقديم طلب مسبب من 10 على الأقل من أعضاء المجلس لعقد اجتماع مجلس طارئ، أن يتم الاجتماع خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب".

ورفض أعضاء مجلس النقابة في بيان، اليوم، المماطلة والتلاعب بنصوص القانون، مؤكدين على عدم تهاونهم في حقوق العلميين وحرصهم على شؤون العاملين بالنقابة، وممارسة حقوقهم كأعضاء في مجلس النقابة وفقاً للقانون، ونفى الأعضاء كونهم ضمن مجلس ضعيف، وشدووا على رفضهم عدم احترام إرادة المجلس وتهميشه بإصدار جملة من القرارات ونشرها على صفحة النقابة دون عرضها ومناقشتها على المجلس.

ويحضر الاجتماع كل من محمد صبحي زيدان، وكيل أول خبير الطب الشرعي، ومحمد غريب أبو عميرة وكيل ثاني چولوچي، وصلاح النادي الأمين العام كميائي، وعبد الله محمود أمين الصندوق فزيائي.