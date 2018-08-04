وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، إلى مدينة شرم الشيخ واستقبلها اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر، أن تتفقد الوزيرة يرافقها الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أعمال التطوير الجارية بمحمية رأس محمد.

وتتضمن أعمال التطوير إقامة مناطق خدمية للسائحين وزوار المحمية من البنيه التحتية وإقامة مدقات ووضع علامات إرشادية وحمامات ومظلات وإنشاء بازارات ومركز زوار المحمية الذي يعد مركزا متكاملا لجميع المعلومات عن محمية رأس محمد ومجموعة من الإرشادات التي يجب أن يتبعها الزائرين وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي الثري بها على أن يكون بشكل جذاب ومناسب لجميع الفئات والثقافات الزائرة للمحمية.

كما أنه من المقرر، أن تتوجه وزيرة البيئة إلى الموقع المطلوب تطويره لتدوير المخلفات الصلبة.

كما ستتفقد الوزيرة محمية نبق وتعقد لقاء مع المجتمع المحلي بمنطقة الغرقانة يعقبها تفقد حديقة السلام الدولية، وقاعات المؤتمرات الجديدة والحالية استعدادا لاستضافة مصر للمؤتمر الرابع عشر للأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي.

وفي نهاية الجولة، سيتم عقد اجتماع مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر "قمة المدن المستدامة صديقة البيئة"، والتى ستعقد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر للأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي المقرر انعقاده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.