قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، تأجيل القضية رقم 1273 جنايات لسنة 2013، والمتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بحرق مقر الأمن الوطني المتهم فيها عميد كلية طب الأزهر بدمياط، و13 من قيادات الجماعة الإرهابية لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

وتعود الأحداث إلى 14 أغسطس عام 2013، حينما حرق أعضاء الجماعة مقر الأمن الوطني احتجاجا على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

ويواجه المتهمون اتهامات بحرق المقر وحيازة الأسلحة والاعتداء على المواطنين والقوات الأمنية، وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وحيازة قنابل مولوتوف والتحريض على قوات الأمن.