أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف برنامج "داكا"، الذي يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا.

وقال القاضي جون باتيس، في تقرير من 25 صفحة، إن "إدارة ترامب لم تبرر قرارها فيما يتعلق بإنهاء عمل البرنامج"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية الجمعة.

وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي التي تدير البرنامج، فشلت في "توضيح السبب الرئيسي وراء القرار"، ووصفه بأنه "غير قانوني وغير دستوري"، ومنح باتيس الإدارة الأمريكية مهلة أقصاها 23 أغسطس الجاري لتقوم بتبرير قرارها،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي سبتمبرالماضي، أصدر ترامب قرارا مفاجئا يلغي بموجبه برنامج (داكا)، الذي أصدره سلفه باراك أوباما في 15 يونيو2012، ويسمح "داكا" بشكل مشروط لـ 800 ألف من المهاجرين بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش، دون تقديم وسيلة للحصول على الجنسية الأمريكية.