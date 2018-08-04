وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألفا و580 مترا مربعا، بما يعادل 4.9 فدان، لصالح شركة "كتوبة للاستثمار العقاري وتنمية المدن الجديدة"، لإقامة مشروع هايبر ماركت، ويشمل (هايبر ماركت- محال تجارية– كافيهات– مطاعم– ألعاب أطفال) بمركز الخدمات الرئيسي بمدينة أسوان الجديدة، طبقاً للمخطط المعتمد،

وفرضت الهيئة على الشركة الاشتراطات البنائية التالية "نسبة بنائية 40%- ارتفاع أرضي + دورين- ردود أمامي 5م جانبي وخلفي)، مع الالتزام بالطابع المعماري لمدينة أسوان الجديدة، وبشرط استيفاء مستندات دراسة الملاءة المالية الخاصة بإنشاء المشروع قبل التعاقد، ويتم السداد وفقاً لما يلي (15% مقدم يتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، مع منح سنة سماح تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 5 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية وقت السداد، ويتم العرض علي اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد السعر المناسب، مع تحرير عقد لقطعة الأرض موضحاً به الاشتراطات البنائية، ومهلة التنفيذ للمشروع وجميع الضوابط.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض مسلسل رقم 1 بمنطقة الزهور بالحي السادس بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4.85 فدان، بنشاط مدرسة، لشركة "سيتي جيت للاستثمار العقاري والتعليمي" بنظام الشراء، في ضوء التنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وأن يكون أسلوب السداد من خلال دفع مبلغ 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 7 سنوات (أقساط سنوية) محملاً بالأعباء، ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، على أن يُذكر بقرار التخصيص الالتزام بالتعهدات التالية: زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى مبلغ 110 ملايين جنيه وذلك فى حدود التكلفة الاستثمارية للمدرسة قبل التعاقد، وتعهد جميع مساهمى الشركة بعدم استرداد القرض الممنوح للشركة وقدره 37 مليون جنيه، وذلك طول فترة تنفيذ المدرسة.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1024 مترا مربعا بالقطعة رقم 16 بنشاط إداري بمركز خدمات المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، لوزارة القوي العاملة، لإقامة مجمع لمديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول، وتوقيع عقد، وكذا الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية– وزارة التخطيط)، وطبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها للنشاط الإداري، والقرار رقم (232) لسنة 2009 والقواعد المتبعة في هذا الشأن، "وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعة الأرض رقم 33 بمساحة 2.38 فدان "ما يعادل 10000 مترا مربعا" بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من رمضان، لصالح محافظة القاهرة، لإقامة مقر لجمعية الرفق بالحيوان، بنظام نقل الأصول طبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الإداري المعمول بها بالهيئة، على أن يتم استكمال باقي إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011.