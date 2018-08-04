استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفدا من جامعة limkokwing الماليزية التي تمتلك 11 فرعًا في عدد من الدول منها انجلترا والصين وإندونسيا، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجامعتين وتبادل الخبرات بينهما في مجال الإعلام والهندسة في المرحلتين ما قبل التخرج ومرحله الدراسات العليا وايضا في التدريب العملي وتبادل أعضاء هيئه التدريس.

والتقت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية، وفد الجامعة الماليزية وتلقت دعوة لزيارة الجامعة وبصحبتها وفدا من الطلاب وخاصة كلية الإعلام، حيث تمتلك جامعة limkokwing كليات متخصصة في الجرافيك والتصاميم والتصوير السينمائي والإبداع البرامجي وأيضا الموسيقى والمؤثرات الصوتية.

واقترحت "الكاشف"، أن تشمل الدورات التدريبية موظفين الجامعة أيضا الذين يرغبون في إثقال خبراتهم التعليمية من خلال دورة تدريبية في كبرى المؤسسات الصحفية والاعلامية علي مستوى العالم .

كما أجرى الوفد زيارة إلى عدد من منشآت جامعة مصر ومنها المكتبة المركزية ومتحف كلية الآثار.

وأقترحت "الكاشف"، أن يتم عمل معرض لهذه الأعمال التي تجسد براعة الحضارة المصرية في أفرع جامعة limkokwing.

وأكدت "الكاشف"، ترحيب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمثل هذه الأفكار التي تساعد طلابها علي إثقال دراستهم بخبرات علمية وعملية تفتح لهم الآفاق، لافتة إلى أن الباب مفتوح أمام طلاب الجامعة الماليزية لعرض مشاريع تخرجهم بمسرح أوبرا الجامعة، ما يفتح أمامهم سوقا جديدا لبيع منتجاتهم وتشجيعهم أيضا.