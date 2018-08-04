تقدم النائب محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن استراتيجية الحكومة لتطوير الموانئ.

وقال زين، في بيان اليوم، إن الطاقة الحالية للموانئ المصرية تبلغ نحو 11 مليون حاوية، بينما ما يجري تداوله لم يتجاوز بعد 8 ملايين حاوية، كما أن سعة الـ11 مليون حاوية، يمكن أن تزداد كثيرا إذا وضعت الحكومة خطة لتطوير الموانئ.

وأشار إلى أن ميناء الاسكندرية والذي يعد من أكبر الموانئ المصرية، والذي يمر من خلاله نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، ما زال يعاني كثيرا من الإهمال والتراخي في عملية التطوير، مبينا أنه بحاجة إلى تعميق أرصفته البحرية وإيجاد ظهير له في منطقة النوبارية لرفع معاناة التكدس عنه.

وأكد أن نظام الشباك الواحد لا زال غير مفعل، ما يؤدى إلى معاناة المستثمر، فضلا عن عدم وجود ساحات كافية لتخزين البضائع داخل الموانئ، وما زالت هناك حالة من التكدس للشاحنات، كل هذه أمور تؤثر في درجة تنافسية الموانئ مع مثيلاتها في العالم.

وشدد على أن تطوير الموانئ هو محور التنمية لأن الميناء تنمو حوله أنشطة البضائع وغيرها، بخلاف الصناعات الخفيفة واللوجستية، وتليها الصناعات الثقيلة في المناطق المحيطة بالميناء، ما يؤثر بدوره على تنمية حركة التجارة الخارجية.