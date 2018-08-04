وقع تعد جديد على حرم وبانوراما قلعة قايتباي الأثرية، بمنطقة بحري بالإسكندرية، رغم ارتفاع إيراداتها في النصف الأول من هذا العام، والتي تُبشر بعودة السياحة الأجنبية من جديد إلى المدينة الساحلية لزيارة أهم مقصد سياحي وأثري.

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم رصد أعمال بناء وأعمال إقامة ممشى حديدي أمام الهنجر بنادي الصيد، ما يعد تعديا جديدا على حرم وبانوراما قلعة قايتباي، مخالف للقانون حماية الآثار.

وأضاف متولي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة الآثار برقم 3 أحوال، وتم إرسال خطاب لحي الجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يقوم بها نادي الصيد المصري بالتعدي على حرم قلعة قايتباي، حيث أزالت التعدي الأول للنادي من عدة أشهر.

وناشد مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإزالة التعدي الواقع علي حرم القلعة والبانوراما الخاص بها، مشددا على ضرورة التصدي لإزالة كافة الأندية علي القلعة من قبل الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الجميع عليه أن يحافظ على أهم مقصد سياحي وأثري بالمحافظة.

وأوضح أن زيادة إيرادات القلعة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، يؤكد على عودة السياحة مرة أخرى، ويؤكد على أهمية تاريخ المنطقة الأثرية ولا بد من الحافظ عليها.

كانت سجلات زوار قلعة قايتباي في الإسكندرية، أحد أهم المزارات السياحية والأثرية بالمدينة الساحلية، سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفود الأجنبية، وذلك قبل نهاية العام الحالي، حيث بلغ العدد 31 ألف زائر خلال 7 أشهر فقط من العام، ما يشير إلى زيادة وعودة السياحة الأجنبية مقارنة بالأعوام السابقة التى شهدت انخفاض ملحوظ وعزوف.

وأوضح متولي أنه في عام 2016 وصل أعداد الزوار المصريين لـ458 ألف زائر والأجنبي 28 ألف زائر، وسجل عام 2017 أعداد المصريين 548 ألف زائر والأجنبي 50 ألف زائر، مشيرًا إلى أن النصف الأول فقط من عام 2018 وصل عدد الزائرين المصريين 191 ألف زائر والأجنبي 31 ألف زائر.