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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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بصورة مفاجئة.. استقالة جماعية لقسم شرطة في أمريكا

بصورة مفاجئة.. استقالة جماعية لقسم شرطة في أمريكا

مدحت العدل يهاجم "سوبر مان" سميرة سعيد: "مونولوج سخيف"

مدحت العدل يهاجم "سوبر مان" سميرة سعيد: "مونولوج سخيف"

وكيل التعليم بالغربية: انطلاق البرنامج التدريبي لمرحلة رياض الأطفال

وكيل التعليم بالغربية: انطلاق البرنامج التدريبي لمرحلة رياض الأطفال

صحيفة لبنانية: مصر استطاعت حل أزمة الكهرباء بسرعة قياسية

صحيفة لبنانية: مصر استطاعت حل أزمة الكهرباء بسرعة قياسية

رفع 80 طن مخلفات في حملة بالجبل الأصفر في الخانكة

رفع 80 طن مخلفات في حملة بالجبل الأصفر في الخانكة

"تعليم الغربية" يتابع انطلاق برنامج تدريب نظام "المصري الجديد"

"تعليم الغربية" يتابع انطلاق برنامج تدريب نظام "المصري الجديد"

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مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

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الفن يحتل الحدائق والساحات الشعبية فى الشمال السورى

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تركي آل الشيخ يهاجم محمد فضل مرة أخرى: "متعملش بطل من لا شيء"

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