صدر عن دار نشر أفكار البحرينية الطبعة الثانية من كتاب "قصيدة النثر والتفات النوع.. دراسة في النوع الشعري" للناقد الدكتور علاء عبدالهادي.

ويعرض "عبد الهادي"، رؤيته النظرية حول الشعر، معالجا في هذا الكتاب مفهوم الشعر من خلال علاقات الشعر بأضلاع أربعة هي: "النثر، والسرد، والمعنى، واللعب".

وامتنع الناقد في هذا الكتاب عن معالجة مفهوم الشعر من خلال حدوده، ذلك لأن الحدّ في الشعر تاريخي كما يقول، ويقوم على الاتفاق الاجتماعي، ولا يوجد ما يمنع أن يتغير هذا الاتفاق حول مفهومه إلى اتفاق غيره، إذا ما دعم ذلك واقع موضوعي إبداعي جديد.

وذكر "عبد الهادي" في مقدمة كتابه، "يتوافر في واقعنا الثقافي في العقود الثلاثة الأخيرة عدد مؤثر من النصوص النقدية الصغرى المتداولة حول قصيدة النثر، فى شكل قوالب (كليشيهات) تحمل في طياتها أحكامًا، التصقت بموضوعات أدبية، وبقضايا شعرية مهمة يتداولها مجموعة من المثقفين والنقاد (على السماع) - كما يقول الموسيقيون - دون تمحيص، أو مساءلة، تبدو كأنها حقائق، تتداولها الألسنة، في المقاهي والصحف، وفي منتدياتنا الأدبية، وتجمعاتنا الثقافية، وقد خلق شيوع هذه القوالب، وتحولها إلى فلكلور نقدي، لو صحت التسمية، حالة من الاحتراب القائم على سطحية الفهم، والنفي المزدوج بين المتخاصمين".

وينطلق الكتاب من دراسة الشعر من خلال ثلاث علاقات: العلاقة الأولى هى علاقة الشعر بالنثر، تناولها في الفصل الأول من خلال مبحثين الأول هو "علاقة الشعر بالنثر"، والثاني هو "الشعر فى النثر".

ويقدم المؤلف رؤيته في الفصل الثاني حول علاقة الشعر بالسرد، ومفهومه عن الكتلة النصية، كما يقدم تنظيره الخاص عن "النص التشعبي" مقدمًا تنظيرًا جديدًا عن المصطلح البلاغي العربى "الالتفات"، بعد اشتغاله على النوع وانتقاله من مستوى جزئي إلى آخر كلي، كما قدم قراءة متأملة عن سمات ما بعد الحداثة الشعرية.

وفي الفصل الثالثـ يقدم "عبدالهادي"، دراسة مستفيضة حول الشعر والمعنى، مشتبكا مع قصيدة الهايكو اليابانية، ومع نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني، في مبحث يفترض بالتطبيق على قصيدة لا يملك المتلقى العام موقفا نقديًا حاسمًا تجاهها وهي قصيدة الهايكو اليابانية.