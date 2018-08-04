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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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صحيفة لبنانية: مصر استطاعت حل أزمة الكهرباء بسرعة قياسية

صحيفة لبنانية: مصر استطاعت حل أزمة الكهرباء بسرعة قياسية

رفع 80 طن مخلفات في حملة بالجبل الأصفر في الخانكة

رفع 80 طن مخلفات في حملة بالجبل الأصفر في الخانكة

"تعليم الغربية" يتابع انطلاق برنامج تدريب نظام "المصري الجديد"

"تعليم الغربية" يتابع انطلاق برنامج تدريب نظام "المصري الجديد"

مريض بقوائم الانتظار: الحمد لله لدينا رئيس يشعر بالجميع

مريض بقوائم الانتظار: الحمد لله لدينا رئيس يشعر بالجميع

أسامة هيكل: "الصحفيين" أرسلت 11 مقترحا لقانون الصحافة

أسامة هيكل: "الصحفيين" أرسلت 11 مقترحا لقانون الصحافة

وفد أجنبي من 21 دولة يزور منطقة دير جبل الطير بالمنيا

وفد أجنبي من 21 دولة يزور منطقة دير جبل الطير بالمنيا

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