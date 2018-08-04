أعرب المخرج محسن رزق، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل إخراج المهرجان القومي للمسرح، عن عرض "سنوايت"، وكذلك عن فوز العرض بأفضل عرض بالمهرجان، وأفضل ديكور للدكتورة نعيمة العجمي، وأفضل ممثلة للفنانة مروة عبدالمنعم.

وأضاف لـ"الوطن": الجائزة مهمة جدًا بالنسبة لي، وكنت دائما قبل بداية العرض أقول: "مسرح الطفل أهم مسرح في مصر، ولابد من الاهتمام به، والفوز بالجوائز موضوع مشرف لنا جميعًا، وخصوصًا أنها المشاركة الأولى للمسرح القومى للأطفال، في المهرجان القومي، ويحصل على 4 جوائز، بخلاف الترشيحات".

وتابع، : "الجوائز تجعلنا نشعر بمسؤولية كبيرة، تجاه العمل المقبل (أليس في بلاد العجائب) من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية، والمقرر عرضه الشهر الجاري على مسرح البالون وكذلك الأعمال القادمة".