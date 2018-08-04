ينظم مجلس إدارة مسجد ناصر بدمنهور في البحيرة، مسابقة لتحفيز الأطفال للمواظبة على صلاة الفجر لمدة 40 يوما متصلة، على أن يمنح عشرة أطفال يتم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية، مبلغ عشرة آلاف جنيه، بواقع ألف جنيه لكل منهم.

وأعلن مجلس إدارة المسجد، أنه سيتم اختيار 10 أطفال بالقرعة العلنية، يحصل كل طفل على 1000 جنيه نقدا وشهادة تقدير، بمجموع جوائز 10 آلاف جنيه.

وحدد المسجد شروط المسابقة، والتي تبدأ من فجر الأحد 5 أغسطس، على أن يواظب الطفل على صلاة الفجر في المسجد 40 يوما دون انقطاع، وألا يزيد السن عن 14 عاما ولا يقل عن 6 أعوام، ويقوم الطفل بالتوقيع بنفسه يوميا في سجل المسابقة بعد صلاة الفجر، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة، مع إحضار صورة شهادة الميلاد وأن يكون من أبناء حي شبرا بدمنهور.

وتهدف المسابقة إلى تدريب الأطفال على المواظبة على صلاة الجماعة بالمسجد، وخاصة صلاة الفجر وبث روح التنافس بين أبناء الحي وإيجاد جو إيماني داخل الأسرة.